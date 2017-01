300 emplois en moins à Amiens

Du boulot pour Proch’Emploi et Xavier Bertrand. On vient d’apprendre que l’usine Whirlpool d’Amiens allait fermer en 2018… 290 emplois sont en jeu dans la deuxième ville des Hauts-de-France, sans oublier une cinquantaine d’emplois de sous-traitants directs. La nouvelle plateforme de sèche-linges sera installée… en Pologne. Le Courrier Picard rappelle que l’effectif de l’usine fondait comme neige au soleil depuis quelques années (le site a compté jusqu’à un millier de salariés).

