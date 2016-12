Lu, vu, entendu Par DailyNord | 06H36 | 20 décembre 2016

Un possessif révélateur pour François Lamy ?

Les socialistes lillois ont reçu ces derniers jours un beau texte appelant à soutenir François Lamy, candidat PS aux législatives dans la 1ère circonscription de Lille et dont l’investiture a été décrétée par le parti sans passer par le vote des militants.

L’énumération de toutes les qualités du député de l’Essonne débouche sur un “Pour toutes ses raisons (…) nous t’invitons à soutenir François Lamy” Hum, hum ! “Pour toutes ces raisons“ aurait été plus correct, non ? Ou alors, il fallait y aller carrément : “Pour toutes ses raisons à elle… nous t’invitons à soutenir François Lamy“.

Lapsus révélateur ou malice du rédacteur de l’appel qui aurait laisser là transparaître le malaise des socialistes lillois devant ce fait de la reine ? Les tribulations dans la première s’annoncent décidément passionnantes…

L’extrait du texte concerné :

“Ancien Ministre de la Ville de Jean-Marc AYRAULT, François LAMY a porté une réforme ambitieuse pour les habitants des quartiers populaires qui a relancé, entre autres, la rénovation urbaine et créé les Conseils Citoyens. Il connaît les rouages de l’Etat.

Artisan actif des accords nationaux avec nos partenaires de gauche et écologistes qui ont permis les victoires en 2012, il saura rassembler au deuxième tour des élections législatives.

Parlementaire sortant, il saura très rapidement mettre son expérience et ses convictions au service de notre action collective.

Pour toutes ses raisons, et parce qu’il faut savoir nous rassembler pour gagner, nous t’invitons à soutenir François LAMY lors de la désignation de notre candidat pour les prochaines élections législatives.”

