Un “Hauts-de-Français” à Matignon

Cocorico. Avec la fusion des régions, nous gagnons un Premier Ministre. Ce matin, Bernard Cazeneuve a été nommé à Matignon, en remplacement de Manuel Valls. Le lien de Cazeneuve avec notre région ? Il est né à Senlis, rappelle France 3 et possède une maison à Lamorlaye près de Chantilly. Oui, ça vous paraît loin : mais même le sud de l’Oise fait désormais partie des Hauts-de-France.

