Qui a dit “On fait tous des conneries ! Je ne regrette absolument pas” ?

“On fait tous des conneries ! Je ne regrette absolument pas.” Mais quel homme politique est en train de reconnaître une erreur ? Pierre-Henri Dumont, le jeune maire de Marck-en-Calaisis et candidat aux législatives (d’ailleurs, retrouvez notre longue interview avec lui il y a quelques semaines). Bon, pas de scandale, l’élu parle du fameux lipdub de 2009. Oui, souvenez-vous, à l’époque, les jeunes de l’UMP et quelques cadors (on y reconnaît notamment Xavier Bertrand) tournaient ce genre de vidéo à la mode, ce qui leur avait valu quelques moqueries sur le web. Sept ans plus tard, c’est encore plus kitsch, et Marianne a retrouvé quelques-uns des protagonistes.



