THÉÂTRE Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 09H36 | 06 décembre 2016

Pur est Simon Capelle



Ca commence par une sorte de réminiscence proustienne : monologue intérieur et mémoire affective. Théâtre ou roman ? Théâtre-récit peut-être… Quelque chose de grave a eu lieu : une chute accidentelle, en état somnambulique, du haut d’une mezzanine. Terrence se sent “squelette de verre et poussière de chair”. Il exprime le besoin impérieux à ses côtés de sa soeur Maud, son aînée, sa protectrice, son seul amour, avec laquelle s’amorce le dialogue.

Comme chez les Romantiques (Chateaubriand, Byron…), il flotte un lourd parfum d’inceste dans ce qu’il faut bien appeler ce couple, rejoint un peu plus tard par un troisième personnage, un autre frère, Dorian – des prénoms qui évoquent l’univers énigmatique et mystérieux d’Oscar Wilde, comme l’atmosphère générale de cette maison dont Dorian dénonce l’usurpation par son frère infirme.

Le secret est lourd. Les reproches sont larvés, le règlement de comptes aussi. Il s’agit bien d’un drame familial, mais dont le titre invite à la lecture parabolique et à l’interprétation allégorique, un titre qui nous attire aussi vers la métaphore philosophique et morale.

À côté de cette maison, qui est peut-être le personnage principal de la pièce, une maison ressentie comme “un refuge, un endroit pur”, se dresse le monde extérieur auquel Maud et Dorian ont eux aussi sacrifié leur corps et fait don de leur vie : Maud (la maudite ?) par la malédiction d’une sexualité rédemptrice qu’elle justifie comme une sorte de prostitution mystique, Dorian par un dévouement suicidaire aux grandes causes humanitaires, celles des zones de guerres et de génocides…

Yannic Mancel

Éditions La Fontaine

avril 2016

74 pages – 10 €

Article paru dans le n°22 de la revue Eulalie, publiée par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.