NE NOUS REMERCIEZ PAS Rebrousse-poil Par DailyNord | 07H30 | 22 décembre 2016

Nos cadeaux de Noël aux personnalités régionales

Dimanche, c’est Noël et vous allez tous vous jeter au pied du sapin. DailyNord a dégotté des cadeaux pour nos personnalités régionales.

A Xavier Bertrand, DailyNord offre…

Une cure dans un Relais du Silence. Parce qu’on l’aime bien notre Président de Région, mais il faut qu’il se repose un peu. Six ans, c’est long. Surtout quand on prépare la campagne présidentielle 2022.

A Gérald Darmanin, DailyNord offre…

Cette photo dédicacée de Nicolas Sarkozy, vendue… 79 euros sur Ebay tout de même !

A Franck Ribéry, DailyNord offre…

Un DVD du meilleur de l’équipe de France à l’Euro 2016 pour lui rappeler que depuis qu’il a pris sa retraite internationale (et tenté d’en sortir) la roue a tourné.

À Steeve Briois, DailyNord offre…

Un abonnement à La Voix du Nord !

A L’Institut du Monde Arabe de Tourcoing, DailyNord offre…

Un directeur vu que le sien s’est barré avant même l’ouverture ! Le recrutement est en cours d’ailleurs. 54 000 euros bruts l’année si ça vous intéresse.

À Marc Trévidic, DailyNord offre…

Une mutation à la télé. Parce que ça nous fait mal de le voir trainer comme une âme en peine dans son taudis lillois.

À Marine Le Pen, DailyNord offre…

Une connexion internet pour suivre les retransmissions des séances du conseil régional des Hauts-de-France depuis la banlieue chic.

A Franck Berton, DailyNord offre…

Un nouveau client célèbre pour 2017. Mais qu’il ne le lâche pas en route cette fois-ci (comme Salah Abdeslam), ça ne fait pas sérieux.

A François Lamy, DailyNord offre…

La première circonscription de Lille sans passer par la case élections. Histoire de dégager complètement la route.

Aux associations écolos militantes, DailyNord offre…

Un cor de chasse.

A Martine Aubry, DailyNord offre…

Un dîner aux chandelles au Mékong, rue Jules-Guesde à Wazemmes, avec le professeur Philippe Froguel.

À Jean-Claude Casadesus, DailyNord offre…

Des charentaises pour qu’il puisse profiter de sa retraite !

À Sébastien Huyghe, DailyNord offre…

L’intégrale des émissions Ripostes de Serge Moati. Ça lui rappellera le bon temps quand il était dans la cellule Riposte du candidat Sarkozy (en 2012).

A Yohan Cabaye, DailyNord offre…

Un tacle assassin sur Kanté, Pogba, Matuidi, Payet, Sissoko… histoire que le Tourquennois retrouve sa place en équipe de France.

Au cabinet de Xavier Bertrand qui a décidément du mal à répondre à nos questions, DailyNord offre…

Ses plus sincères voeux pour la nouvelle année.

À Marie Lavandier, DailyNord offre…

Des visiteurs au Louvre-Lens !

A Patrick Kanner, DailyNord offre…

Une partie d’escape game, ces jeux où vous devez vous échapper d’une pièce en résolvant des énigmes. Seule obligation : avoir Gérald Darmanin dans son équipe.

À Dominique Bailly, DailyNord offre…

Une place éligible aux Sénatoriales ! Ah, non, désolé, c’est complet.

À Lucas Pouille, DailyNord offre…

Une domiciliation fiscale en France, ça le changera.

A Emmanuel Macron, DailyNord offre…

Des chocolats Trogneux. Ouais, on ne s’est pas foulé.

À Michel Seydoux, DailyNord offre…

18 Millionnaire gagnants, ça lui permettra de vendre un Losc synonyme de virginité financière à Gérard Lopez.

Au village de Prémesques, DailyNord offre…

Un fer à cheval, ça attirera peut-être le reste d’un canasson au fantôme d’Horseland.

A Nicolas Bays, DailyNord offre…

Un voyage au Qatar. En première !

Aux joueurs du RC Lens et du VAFC, DailyNord offre…

Un américain fricadelle débordant de mayonnaise. Ça les changera de l’ordinaire de la Domino’s Pizza Ligue 2.

A Daniel Fasquelle, DailyNord offre…

Un 4X4. C’est bien le moins que l’on puisse faire pour la traversée du désert LR qui l’attend.

À Bernard Charles, DailyNord offre…

“L’art de la guerre” sachant que François Lamy connait sans aucun doute le livre par coeur.

À Martine Filleul, DailyNord offre

Une boite de Quality Street qui la fera fondre en larmes. Pensez donc une “boite à bonheur” alors qu’elle ne pense qu’à ouvrir la boite à claques au PS Nord.

A DailyNord, DailyNord offre…

