Natacha Bouchart, Damien Castelain et Marc Meurin sont dans le BeffroiMètre

Bernard Cazeneuve tout en haut du beffroi

Le ministre de l’Intérieur né en Picardie et qui y possède une maison est promu Premier ministre.

Natacha Bouchart de nouveau distinguée dans le beffroi

Après son titre d’élue locale de l’année début 2016, la maire de Calais vient d’être désignée femme d’influence par le Club Génération Femmes d’influence (Nord Littoral).

Marc Meurin et Alexandre Gauthier représentent le beffroi

Leurs restaurants respectifs, le Meurin de Busnes et la Grenouillère à La Madeleine-sous-Montreuil, font partie des 1 000 premiers restaurants du monde selon un site internet qui compile avis d’internautes et notes des critiques (France 3).

Damien Castelain plonge pour son beffroi

Sortie du chapeau du président de la MEL, une piscine olympique à Lille… qui pose questions selon 20 Minutes.

Burger King reçoit l’aide des beffrois

Pour l’emploi, Xavier Bertrand ne recule devant rien. Ni même à aider Burger King à s’implanter dans la région. À défaut d’utiliser de l’huile locale (relire notre Vite dit).

Franck Berton fait sortir un meurtrier présumé des beffrois

La Voix du Nord révèle qu’un meurtrier présumé est en liberté à la suite d’un vice de procédure décelé par Franck Berton.

Frédéric Leturque écarté d’un beffroi

Le président du groupe UDI à la Région a été écarté par son parti. Valérie Létard prend sa place. DailyNord vous explique les coulisses.

