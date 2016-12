VIVE 2017 Les dessins de M'sieur l'Comte Par DailyNord | 18H12 | 30 décembre 2016

Les bons voeux de M’Sieur le Comte

Pour cette dernière semaine de l’année, M’Sieur le Comte vous offre non pas un mais quatre dessins pour le prix d’un. Une belle façon d’entrer dans l’année 2017 avec le sourire. Une bonne révolution, un bon sauvage, une bonne sans thé et bonne gueule de bois, tout y passe !

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.