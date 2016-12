LITTÉRATURE JEUNESSE Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 09H44 | 12 décembre 2016

Le Jour d’Igor, Agnès Debacker



Igor est un loup qui vit dans la forêt. jusque-là, rien d’anormal. mais c’est aussi un loup qui connaît ses classiques. Pas question pour lui de finir comme ce fameux congénère “avec un fusil pointé sur le museau et des cailloux dans le ventre”. Alors, quand une petite fille habillée de rouge débarque dans les parages avec son panier plein de provisions, il tente de l’éviter par tous les moyens. Mais la demoiselle est curieuse et tient absolument à faire sa connaissance. D’autant qu’il n’a pas l’air si méchant que cela, ce loup.

Les grands yeux noisette et la détermination de Judith ont bientôt raison de la méfiance d’Igor qui se révèle un formidable compagnon de jeu. Ensemble et en secret, ils passent leurs dimanches à sauver des oisillons tombés du nid, à cueillir des bouquets de violettes ou à faire la course. Il ne semble pas exister animal plus inoffensif que ce loup qui se passionne pour la confection de tisanes et suit un régime alimentaire à base de pissenlits et de fraises des bois. Jusqu’au jour où, alors que Judith se rend chez sa grand-mère, elle trouve une maison vide. Les préjugés ont la vie dure et chacun pense immédiatement au pire. Igor est le coupable idéal…

D’une lecture fort plaisante, ce court roman revisite avec humour et fraîcheur une histoire connue de tous les enfants. L’auteur se joue habilement des archétypes pour créer des personnages attachants qui partagent de beaux moments de complicité. Plus qu’un détournement du conte, Agnès Debacker réussit avec Le Jour d’Igor une touchante et originale histoire d’amitié doublée d’une agréable invitation à partir se balader en forêt.

Clotilde Deparday

Illustrations : Vincent Pianina

L’École des loisirs

février 2016

112 pages – 9,50 €

Article paru dans le n°22 de la revue Eulalie, publiée par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

