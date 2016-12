Lu, vu, entendu Par DailyNord | 11H00 | 09 décembre 2016

La ville de Lille s’achète une page de pub pour vanter son plan de circulation (et attirer les clients de Noël)

On se souvient de la Une de La Voix du Nord qui promettait un samedi noir sur Lille en novembre à cause des courses de Noël et du nouveau plan de circulation (relire l’automnus horribilis de Martine Aubry). Bonne nouvelle : la ville de Lille n’est pas rancunière… mais elle a besoin de communiquer. Dans plusieurs éditions locales de La Voix du Nord autour de Lille (Valenciennes, Hazebrouck, Lens par exemple), on trouve une pleine page intitulée “Tous les chemins mènent à Lille“. Cette “publicité-communiqué” vante les atouts de Lille, tout en réexpliquant l’intérêt des changements du plan de circulation. Et précise : pour que les “week-ends de décembre soient une véritable fête : des médiateurs sont positionnés aux carrefours stratégiques pour vous guider, la police municipale renforce sa présence, la signalisation des accès aux parkings et des places disponibles a été améliorée“.

Bref, vous n’avez plus aucune raison de ne pas aller vous farcir vos courses de Noël dans la capitale des Flandres ce week-end. Quant à ce qu’en pensent les commerçants de Lens, Hazebrouck ou Valenciennes, c’est une autre histoire !

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.