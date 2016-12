La programmation qui “décoiffe” au stade Pierre-Mauroy

En septembre, Damien Castelain, interrogé dans nos colonnes, avait promis une programmation qui décoiffe au stade Pierre-Mauroy. On allait voir ce qu’on allait voir. Force est de constater que le président de la Métropole Européenne de Lille n’avait pas tort. Après des premières années plus que décevantes, la boîte à spectacles affiche plusieurs grands noms pour 2017 : Bruno Mars, Depeche Mode, Les Vieilles Canailles (Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday), mais aussi Justin Bieber, le DJ Martin Garrix, Sting et Ibrahim Maalouf, eux, dans le cadre d’un nouveau festival dont le président nous avait également parlé : le North Summer Festival, fin juin. Un événement porté par… Live Nation qui s’occupe déjà du Main Square d’Arras.

De quoi en tout cas donner un autre relief à l’équipement villeneuvois qui, n’oublions jamais notre mauvais esprit, est toujours dans le viseur de la justice.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.