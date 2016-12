Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H09 | 09 décembre 2016

L’huile nordiste… pas pour Burger King

Ces derniers jours, on se félicite beaucoup de l’accord entre la Région Hauts-de-France et Burger King. La collectivité va en effet accompagner l’implantation du géant d’origine américaine sur nos terres au nom de l’emploi. Certes. Ce papier de La Voix du Nord (édition Dunkerque) fera-t-il autant de bruit ? À Coudekerque-Branche, on trouve le plus gros site Lesieur de l’Hexagone qui était jusqu’alors le principal fournisseur d’huile de Quick. Sauf que Burger King, qui remplace Quick, a décidé d’aller se fournir ailleurs que dans la région. Même si rien n’est gravé dans le marbre comprend-t-on. Gêné aux entournures, Xavier Bertrand répond : “Je l’ai déjà évoqué avec la direction de Burger King mais je ne pourrai rien imposer. Je ne peux pas être l’avocat qui juge“.

