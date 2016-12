PARTI SOCIALISTE DailyUne Par Nicolas Montard | 11H00 | 18 décembre 2016

Législatives : François Lamy investi en force

Il ne réclamait, ni ne visait rien (relire son interview sur DailyNord en avril). Et étonnamment, François Lamy vient d’être officiellement investi sur la première circonscription lilloise… sans passer par le vote des militants (c’est la convention nationale du PS qui l’a désigné). Le boulevard est désormais ouvert pour le député “du Nord de l’Essonne” (dans sa bio sur Twitter). Enfin si l’on veut, car en cas d’alternance à l’Elysée en mai prochain, donc de dynamique favorable à la droite, le fief, qui a déjà basculé en 1993 – au profit de Colette Codaccioni – sera difficile à conserver. Et le même Bernard Roman, qui laisse donc son siège vacant, désormais patron d’une agence d’Etat donc contraint au devoir de réserve, n’apportera pas vraiment son soutien. De toute façon entre lui et le clan Aubry, c’était comme chien et chat.

Les législatives ne sont donc pas les modes de désignation du PS et il faudra désormais passer devant les électeurs pour gagner cette circonscription historique de gauche (c’était celle de Pierre Mauroy). Le recours de Bernard Charles parait purement une histoire de forme. “C’est la seule circonscription en France qui va être réservée pour une personne très déterminée et non pour une femme ou un partenaire” s’indigne en effet l’ancien président du conseil de quartier de Lille-Sud dans La Voix du Nord, qui n’a jamais accepté le parachutage de l’ancien ministre de la ville. Oui, mais c’était aussi une circonscription que Martine Aubry voulait garder pour ses proches, en vue de préparer sa succession lilloise, c’est quand même pas compliqué à comprendre !

Rappelons que François Hollande et Martine Aubry avait “dealé” pour réserver le fief à François Lamy contre le soutien de la maire de Lille à un éventuel Hollande candidat à la sa propre succession. Après le renoncement de ce dernier les cartes n’ont donc pas été rebattues…Martine Aubry et François Lamy peuvent donc apparaître comme les gagnants de la séquence. On attend la réaction d’un Patrick Kanner, lui aussi intéressé par le fauteuil de premier magistrat de la capitale des Flandres et tête de liste pour les sénatoriales de septembre prochain…

