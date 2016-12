LITTÉRATURE JEUNESSE Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 12H15 | 21 décembre 2016

Étoile, le cheval aux yeux de nuit d’Élodie Soury-Lavergne



Étoile, le cheval aux yeux de nuit est un roman grave et lumineux, un texte sincère qui ne triche pas avec les émotions. Aborder le sujet du handicap est pourtant périlleux. Qui plus est lorsque l’on choisit pour personnage principal une adolescente de douze ans. Mais c’est une belle leçon de vie qu’offre Élodie Soury-Lavergne aux jeunes lecteurs de ce deuxième roman. Car il ne s’agit pas ici de s’apitoyer sur le sort douloureux de l’héroïne mais plutôt de la suivre sur le chemin difficile de l’acceptation de soi et de sa différence.

À la suite d’un accident, Livia se retrouve privée de l’usage de ses jambes. Entre colère et abattement, elle se renferme progressivement sur elle-même jusqu’à en inquiéter ses parents. Après de multiples tentatives pour l’aider à sortir de sa tristesse, c’est la rencontre avec un double poney qui lui redonne goût à la vie. Handicapé comme elle, Étoile ne peut plus être monté à la suite d’une maladie qui l’a rendu aveugle. Qu’à cela ne tienne. Elle sera ses yeux et il lui prêtera ses jambes. Progressivement, au contact de l’animal, la jeune fille révèle un don particulier pour « murmurer à l’oreille des chevaux ».

C’est la force de cette relation qui donne toute sa profondeur à ce texte. Les scènes de dressage, y compris pour celui qui n’est pas familier de l’équitation, sont des moments de grâce, particulièrement vivants. Tout comme les personnages qui accompagnent l’héroïne dans sa quête, les parents aimants et désemparés, l’ami discret et patient et surtout le propriétaire du poney, attentif et bienveillant, qui saura trouver les mots pour parler à Livia. La fin du roman aurait sans doute gagné à plus de sobriété mais elle n’ôte rien à la qualité d’un récit généreux et prenant.

Clotilde Deparday

Nord Avril

février 2016

162 pages – 12 €

Article paru dans le n°22 de la revue Eulalie, publiée par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

