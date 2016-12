AUTOPROMO DE FIN D'ANNÉE DailyUne Par DailyNord | 09H00 | 28 décembre 2016

Les abonnés de DailyNord ont pu lire ces excellents articles en 2016. Et vous ?

Drôle d’année pour DailyNord. Votre pure player, présent depuis 2009 dans le Nord – Pas-de-Calais, est passé en accès payant à peu près au moment où la région devenait Hauts-de-France. Aucun rapport, mais du changement dans les habitudes de nos lecteurs, dont certains ont choisi de continuer l’aventure avec nous en déboursant cinq euros par mois pour accompagner une information pertinente et impertinente sur la région. Les autres n’ont toujours pas sorti le porte-monnaie, mais nous ne sommes pas rancuniers.

Voici juste une petite sélection de ce que les abonnés de DailyNord ont pu lire en 2016 ==>

- Découvrir le vrai prix du Canal Seine Nord (et ce n’est pas 4,5 milliards d’euros) =>> Quel sera le vrai prix à payer pour le canal Seine Nord ?

- Tester avec nous le système Proch’Emploi et se poser des questions sur son utilité (en tout cas au début) ==>> DailyNord a testé pour vous Proch’Emploi, le nouveau dispositif pour l’emploi de Xavier Bertrand

- Découvrir les failles du storytelling de Xavier Bertrand (parce que notre président est un petit cachottier) ==>> Ce que Xavier Bertrand, nouveau président de Région, ne dit pas

- Découvrir les carnets de séances du gouvernement des Hauts-de-France ==>> Carnet de séance au conseil régional : l’épreuve du budget 2017, premier du genre (1) par exemple.

- Road-triper entre deux capitales contrariées, Arras et Amiens, à la rencontre des Hauts-de-Français ==>> D’une capitale contrariée à une autre : road-trip au coeur des Hauts-de-France (1/2)

- Découvrir comment Lille a raté un master qui aurait pu rendre son université unique sur la place française voire européenne ==>> Comment Lille 3 a laissé échapper le premier master Queer Studies de France

- S’interroger sur la dérive du journal municipal de Hénin-Beaumont avec une enquête argumentée qui a fait grand plaisir à Bruno Bilde (joyeuses fêtes !) ==>> FN : le journal municipal « Hénin-Beaumont, c’est vous ! » est-il en train de dériver ?

- Se plonger dans un grand entretien culturel inédit avec l’Orchestre National de Lille, le Ballet du Nord et le Théâtre du Nord ==>> Entretien croisé : “La production artistique ne doit pas être l’excuse de l’action culturelle”

- Apprendre avant tout le monde d’ailleurs le nom du futur directeur de l’Orchestre National de Lille (et ça n’avait rien à voir avec l’interview précédente) ==>> Et le nouveau directeur artistique de l’Orchestre National de Lille est…

- Découvrir en exclusivité le plan de la Région pour faire plier les associations environnementales un peu trop remuantes ==>> Subventions du conseil régional des Hauts-de-France : l’environnement et l’écologie vont continuer de trinquer !

- S’interroger sur les réjouissances suite à l’installation d’Amazon à côté d’Amiens ==>> Faut-il se réjouir de la nouvelle installation d’Amazon dans les Hauts-de-France ?

- S’amuser – en exclusivité – des grosses difficultés de la Région pour récupérer ses noms de domaine ==>> Les tentatives désespérées du Conseil régional des Hauts-de-France pour récupérer le nom de domaine hauts-de-france.fr

- S’entretenir avec Jean-René Lecerf, le président du Conseil départemental du Nord (Conseil départemental du Nord : le quitte ou double de Jean-René Lecerf), François Lamy, l’ami d’Aubry, (“Je ne me présenterai pas uniquement pour avoir une place”), Alain Bocquet, l’un des plus anciens députés de France (“Je ne me représenterai pas aux législatives de 2017″), Damien Castelain, président de la MEL (“J’ai l’ambition de rester président au prochain mandat”), Philippe Eymery, président du groupe FN à la Région (« Xavier Bertrand confond action et agitation »)

- Découvrir la folle histoire de Mardyck, ce village condamné au milieu des usines dunkerquoises ==>> Le village de Mardyck, près de Dunkerque, va-t-il disparaître face aux usines ?

- Lire une enquête sur la démission facile des conseillers municipaux du Front National ==>> Chez les conseillers municipaux FN, on a la démission facile

- Sourire avec nous à propos de logos ==>> Hauts-de-France : les logos bien pourris auxquels vous avez échappé

- Apprendre en exclusivité les arrangements du SCOT Lille-Métropole ==>> Schéma de Cohérence Territoriale de Lille-Métropole : un développement à peine potable ?

- Plonger dans les méandres de l’agriculture bio pour comprendre pourquoi elle a autant de retard sous nos latitudes ==>>Agriculture bio : pourquoi la région est-elle si mauvaise élève ?

- Découvrir la formation géographique de notre région depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours ==>> Nord – Pas-de-Calais, la formation d’une région : à quoi ressemblait notre paysage originel… il y a douze mille ans ?

- Apprendre plein d’infos exclusives sur les prochaines élections dans un dossier spécial dès mai (==>>Législatives, sénatoriales : 2017, c’est presque maintenant), puis au fil de l’eau ==> 8ème circonscription du Nord : la succession de Dominique Baert n’est toujours pas ouverte ; ==>> 15 ème circonscription du Nord : la solution pour éviter la bataille à droite

- Comprendre pourquoi Gérald Darmanin a fait le drôle de choix de rejoindre Nicolas Sarkozy ==>> Pourquoi Gérald Darmanin choisit Nicolas Sarkozy

- Partir à la découverte d’un petit patrimoine populaire, les murs peints ==>> Ils sont pas beaux, nos murs peints ?

- Revenir sur la promesse non tenue de Xavier Bertrand, à savoir ses 60 000 emplois ==>> Promesse des 60 000 emplois : la contrition positive de Xavier Bertrand

- S’interroger sur le grand gâchis de nos entrées de villes ==>> Nos entrées de ville, le nouveau défi d’aménagement urbain ?

- Être les seuls journalistes à la première du mouvement En Marche à Lille ==>> On était à la première régionale du mouvement En Marche ! d’Emmanuel Macron (en pleine terre aubryiste)

- Plonger dans les méandres de l’archéologie en Hauts-de-France ==>> “S’il n’y a pas de pyramides dans les Hauts-de-France, nous avons des découvertes d’intérêt mondial !”

- Plonger dans une grande enquête exclusive sur les quatre ans du Louvre-Lens, la baisse de sa fréquentation, l’impact limité sur le territoire… ==>> Louvre-Lens : les vraies raisons de la baisse de fréquentation

- Découvrir une drôle de ville de 5 000 habitants dans les Hauts-de-France ==>> Bienvenue à Jeoffrécourt, la ville la plus étrange des Hauts-de-France.

Là, si vous êtes abonnés, vous vous dites que vraiment, vous avez bien fait. Si vous ne l’êtes pas, vous le regrettez déjà et vous vous précipitez sur votre carte bancaire. Sachez que pour s’abonner, ça se passe par là et c’est à partir de cinq euros par mois.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.