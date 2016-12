Croissance : Golden Eyes lève 2,1 millions d’euros

Golden Eyes lève 2,1 millions d’euros auprès de BPI France, la Caisse d’Epargne Nord, France investissement et ses associés historiques pour financer son développement et investir dans de nouvelles technologies de traitement des données et des stimulis marketing. Expert en solution digitales et marketing digital et multicanal pour les entreprises de distribution spécialisée ou GMS, l’entreprise de Villeneuve d’Ascq, créée en 1997 par Bruno Watine et dont le comité de direction est présidé par François de Buhren, est présente dans 4 pays et emploie 60 collaborateurs dont un cinquième en recherche et développement.

