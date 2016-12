HIER, AUX HAUTS-DE-FRANCE Réflexions Par Marc Prévost | 22H09 | 14 décembre 2016

Carnet de séance au conseil régional (2) : Invectives et… transports

Le ton a encore monté très haut dans l'hémicycle avec le départ en fin de journée du groupe Front national/Rassemblement Bleu Marine sur fond d'échange d'invectives. Impossible de trouver un modus vivendi entre les deux blocs. Après l'adoption du budget primitif hier, quelques décisions concrètes autour du transport et de l'immobilier. Pendant que EELV s'étranglait des décisions sur l'environnement, confirmant les informations de DailyNord . . .

