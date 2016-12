ON FAIT LE TRI Tri sélectif Par Marc Prévost | 12H00 | 16 décembre 2016

Damien Castelain, Franck Le Gall et Sting sont dans le Beffroimètre

Dernier BeffroiMètre de l’année (et oui, pendant les fêtes de fin d’année, votre rendez-vous hebdomadaire fait une pause). Du beau monde.

Michel Dagbert sous le beffroi de Manuel Valls

Le président socialiste du conseil départemental du Pas de Calais est dans l’équipe de campagne du candidat Manuel Valls à la présidentielle de l’année prochaine.

Xavier Bertrand heureux en son beffroi

Le patron Les Républicains du conseil régional des Hauts-de-France a fait voter son budget primitif 2017 malgré l’opposition du Front national. Qui a même claqué la porte de l’assemblée…

Et Damien Castelain aussi…

Le président de la Métropole européenne de Lille est reconduit dans son mandat après l’élargissement de l’agglomération qui compte désormais 90 communes contre 85 auparavant.

Un beffroi en bronze pour Antoine Lefèvre

Médaille de bronze pour la ville de Laon, distinguée pour sa gestion au Podium des municipalités organisé par l’Observatoire de dirigeants de l’industrie et des services (Odis), dans la catégorie des villes de plus de 20 000 habitants. Le sénateur-maire Les Républicains Antoine Lefèvre peut se réjouir.

Sting va faire balancer le beffroi

Le chanteur de rock anglais est programmé pour donner un concert au Grand Stade. Ca va chauffer…D’ailleurs Depeche Mode et d’autres grands noms sont annoncés pour 2017.

Franck Le Gall rejoint le beffroi marseillais

Médecin du LOSC et de l’équipe de France, il rejoint l’Olympique de Marseille, la vente en cours du club lillois n’y étant pour rien.

