Pour Martine Aubry, l’autumnus horribilis continue !

Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron… et maintenant Manuel Valls ! “Pour Martine Aubry, le renoncement de François Hollande laisse derrière lui un paysage politique qui lui fait horreur“, écrit Le Point. Tu m’étonnes. Du coup, la maire de Lille essaierait de convaincre Christiane Taubira, Anne Hidalgo ou Marisol Touraine, mais elles ne sont pas plus tentées que ça par la primaire. Décidément, cet automne horribilis est interminable pour Titine de Fer !

Relire notre article : l’autumnus horribilis de Martine Aubry

