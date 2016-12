REPORTAGE Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 12H16 | 28 décembre 2016

Arte et invenit s’engagent pour les réfugiés



Ils sont artistes et journalistes, ils n’ont pas pour habitude de travailler ensemble et c’est pourtant ce qu’ils ont fait en participant au projet « Réfugiés » initié par le cinéaste Régis Wargnier et le directeur de l’information d’Arte, Marco Nassivera. De cette collaboration est né un web reportage sur le site d’Arte et un livre coédité par invenit et Arte, soutenu par le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) à qui sont reversés les bénéfices de la vente du livre.

Didier Daeninckx, Yolande Moreau, Gaël Turine, Laurent Gaudé, Reza, Atiq Rahimi, Cyrille Pomès, Nicolas Wild, Martin Middlebrook, Uwe Tim, Claire Denis… ont croisé leurs regards et tenté de témoigner avec leurs moyens respectifs (écriture, photographie, dessin, BD, film) de l’exil et de la vie dans les camps de Breidjing au Tchad, Beldangi au Népal, Kawergosk en Irak, Burj el-Barajneh au Liban ainsi que Calais et Grande-Synthe. Ils sont allés sur place à la rencontre de ceux que l’on appelle les réfugiés, qui forment à eux seul un pays de 60 millions de personnes « entre deux vies » qui ont fui la guerre, la misère, la dictature, les persécutions ou l’exode forcé pour un monde qu’ils ont cru meilleur.

Avec ce livre, on pénètre dans un univers qui nous semble hélas familier mais dont nous ne savons finalement rien ou presque. Ici, la dignité de chaque personne est respectée et c’est par des rencontres et des échanges sensibles que l’histoire des habitants des camps est restituée. À nous de l’écouter, la voir, la lire et la partager.

Françoise Objois

Projet éditorial réalisé en contrepoint du web-reportage Réfugiés d’Arte.

http://info.arte.tv/fr/refugies

Arte et invenit

mai 2016

280 pages – 23 €

Article paru dans le n°22 de la revue Eulalie, publiée par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.